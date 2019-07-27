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"İnşallah 2020'de iki altın madalya alacağız"

- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın:"Ülkelerin başarı sıralaması, altın madalyaya göre yapılıyor. 10 bronz ya da gümüş madalya kazanacağınıza, 1 altın kazandığınız vakit hepsine bedel oluyor"

27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:15
"İnşallah 2020'de iki altın madalya alacağız"

YALOVA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 2 altın madalya kazanmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan 6. Balkan Spor Oyunları Güreş Müsabakaları için Yalova'ya gelen Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, güreşin Türk sporunun lokomotif branşı olduğunu söyledi.

Türk spor tarihinde olimpiyatlarda en çok madalya alınan branşın güreş olduğunu aktaran Aydın, "Bizim dönemimizde 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5'ini güreşte aldık." diye konuştu.

Aydın, güreşte uluslararası alanda büyük başarılara imza attıklarına dikkati çekerek, "Bütün dünyaya kendimizi güreşte kabul ettirdik. Geçmişten günümüze baktığımızda güreşte rekabet daha çok. Birçok ülke güreşe çok büyük yatırımlar yapıyor. ABD, güreşle sonradan tanıştı ancak bu branşa çok büyük yatırımlar yaptı." şeklinde konuştu.

"2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da güreş damgasını vuracaktır" diyen Aydın, şunları kaydetti:

"Ülkelerin başarı sıralaması, altın madalyaya göre yapılıyor. 10 bronz ya da gümüş madalya kazanacağınıza, 1 altın kazandığınız vakit hepsine bedel oluyor. Burada önemli olan altın madalya kazanmak. Ülke olarak 2016'da bir altın madalya almıştık, o da güreşteydi. Bir altını iki nasıl yaparız, onun çalışmalarını yapacağız. İnşallah 2020'de iki altın madalya alacağız ve ülkemizi de başarıyla temsil edeceğiz."


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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:15
  1. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  2. Güreş
  3. Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın
  4. Yalova

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