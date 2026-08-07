İnşaattan düşen 71 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul Avcılar’da çalıştığı inşaatın 3’üncü katından düşerek ağır yaralanan 71 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Gümüşpala Mahallesi’nde dün yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaatın 3. katında çalışan 71 yaşındaki inşaat işçisi Nurettin Muganlı, iddiaya göre dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 71 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Muganlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili incelmelere başladı.