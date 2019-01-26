0553 313 94 23

İnşaatta olumlu sinyal

TÜİK'in açıkladığı ocak ayına ilişkin sektörel güven endekslerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ocak ayında yüzde 2,5 artarak 56,7’ye yükseldi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 10:07
İnşaatta olumlu sinyal

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi 2018 aralık ayında 81,5 iken, bu ay yüzde 4 azalarak 78,3 değerine geriledi. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi de ocak ayında yüzde 4 azalarak 92,5’e düştü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 55,4 iken, ocak ayında yüzde 2,5 artarak 56,7’ye yükseldi. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 18,2 artışla 46,4’e çıktı. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 6,2 azalarak 67,1 oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 10:07
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. ocak ayına ilişkin sektörel güven endeksleri
  3. hizmet sektörü güven endeksi
  4. perakende ticaret sektörü güven endeksi
  5. inşaat sektörü güven endeksi
  6. İnşaat sektörü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Nizip ilçe belediye başkan adayı 2019
    1. AK Parti Nizip ilçe belediye başkan..
    2. İGDAŞ’tan online hizmet
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Önce..
    4. Ferrari 488 Pista Türkiye'de
    5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    6. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    7. İki kişinin ölümüyle ilgili aranan..
    8. Aranan PKK'lı terörist enselendi
    9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hiç..
    10. Süleyman Soylu'dan seçim güvenliği..
    11. FB’deki dip dalgası her yere..
    12. Dolarizasyona karşı 'altın'
    13. AK Partili belediye başkan adayına..
    14. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Son..
    15. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    16. İnşaatta olumlu sinyal
    17. İran’da 2 güvenlik görevlisi öldürüldü
    18. Hentbolda dünyanın en büyüğü belli..
    19. Ekonomide ibreler yukarı döndü
    20. Sivasspor'un konuğu Trabzonspor
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Maduro'nun üzerine leş kargası gibi üşüştüler!
    Maduro'nun üzerine leş kargası gibi üşüştüler!