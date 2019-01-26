İnşaatta olumlu sinyal TÜİK'in açıkladığı ocak ayına ilişkin sektörel güven endekslerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ocak ayında yüzde 2,5 artarak 56,7’ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi 2018 aralık ayında 81,5 iken, bu ay yüzde 4 azalarak 78,3 değerine geriledi. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi de ocak ayında yüzde 4 azalarak 92,5’e düştü. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 55,4 iken, ocak ayında yüzde 2,5 artarak 56,7’ye yükseldi. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 18,2 artışla 46,4’e çıktı. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 6,2 azalarak 67,1 oldu.

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