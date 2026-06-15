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Yerel İnşaatta korkutan kaza! Merdiven boşluğuna düşen işçi hastaneye kaldırıldı
Yerel

İnşaatta korkutan kaza! Merdiven boşluğuna düşen işçi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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İnşaatta korkutan kaza! Merdiven boşluğuna düşen işçi hastaneye kaldırıldı

Nevşehir’in Nar beldesinde dört katlı inşaatın 2’nci katında çalışan Hamid K., dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

Nevşehir’de 4 katlı inşaatta çalışan Hamid K., dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

 

Olay, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Nar beldesi Yeni Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde meydana geldi. 4 katlı inşaatın 2’nci katında çalışan Hamid K., dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hamid K., sağlık ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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