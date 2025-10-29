İnşaatta korkunç kaza! İskele devrildi, işçi ağır yaralandı
Bursa İnegöl'de yapımı süren bir fabrika inşaatında iskele devrildi. Demir yığınının altında kalan 27 yaşındaki işçi Serdar İ. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen iş kazasında, fabrika inşaatında çalışan 27 yaşındaki Serdar İ. ölümden döndü. Olay, öğle saatlerinde İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana geldi. İskele, işçi Serdar İ.'nin üzerine devrildi. Serdar İ. ağır yaralanırken, diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serdar İ., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.