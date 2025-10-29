  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel İnşaatta korkunç kaza! İskele devrildi, işçi ağır yaralandı
Yerel

İnşaatta korkunç kaza! İskele devrildi, işçi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İnşaatta korkunç kaza! İskele devrildi, işçi ağır yaralandı

Bursa İnegöl'de yapımı süren bir fabrika inşaatında iskele devrildi. Demir yığınının altında kalan 27 yaşındaki işçi Serdar İ. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen iş kazasında, fabrika inşaatında çalışan 27 yaşındaki Serdar İ. ölümden döndü. Olay, öğle saatlerinde İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana geldi. İskele, işçi Serdar İ.'nin üzerine devrildi. Serdar İ. ağır yaralanırken, diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serdar İ., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Ördek avlayan baba kazara oğlunu öldürdü
Ördek avlayan baba kazara oğlunu öldürdü

Gündem

Ördek avlayan baba kazara oğlunu öldürdü

Daralan pazarın tek kazananı! 39.2 milyar TL ciroyla yıla damga vurdu
Daralan pazarın tek kazananı! 39.2 milyar TL ciroyla yıla damga vurdu

Ekonomi

Daralan pazarın tek kazananı! 39.2 milyar TL ciroyla yıla damga vurdu

Polisin ‘dur’ ihtarına neden uymadığı kaçarken yaptığı kazayla ortaya çıktı
Polisin ‘dur’ ihtarına neden uymadığı kaçarken yaptığı kazayla ortaya çıktı

Yerel

Polisin ‘dur’ ihtarına neden uymadığı kaçarken yaptığı kazayla ortaya çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23