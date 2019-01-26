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İnşaat temelinden insan kemikleri çıktı! İşçiler şoka girdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir inşaatın temel yalıtımını yapmak için toprağı kazan işçiler, insan kemikleriyle karşılaştılar. Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattılar.

26 Ocak 2019 Cumartesi 16:02
İnşaat temelinden insan kemikleri çıktı! İşçiler şoka girdi

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir apartman inşaatının temel yalıtım çalışması için yapılan kazıda 1 kişiye ait kemikler bulundu. Polis ekipleri kemikleri toplayarak, kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2107 Sokak'ta, saat 13.30 sıralarında, yapımı süren bir inşaatın etrafında temel yalıtımı için kazı yapıldı. Kazı sırasında, gömülü bir kişiye ait kemikler bulundu. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen işçiler durumu polise bildirdi.

Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi şeritle çevirerek delil aradı. Kemikleri daha sonra torbaya toplayan ekipler, incelenmek üzere götürdü. Kemiklerinin kime ait olduğunun araştırılması için çalışma başlatıldı. İnşaattaki çalışma ise geçici olarak durduruldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 16:02
  1. Aydın
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