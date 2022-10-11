İnşaat sektöründe peş peşe rekor

Yeni Akit Ankara

İnşaat malzemeleri taşımacılığında uzmanlaşan Intermax Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, inşaat malzemelerinin lojistik süreçlerinde zamanında teslimat kadar gerekli donanımın da çok önemli olduğuna dikkati çekerek, “Aksi takdirde farklı ürünlerde kırılma ve hasar oranları ciddi şekilde artabilir. Bu da lojistik firması, alıcı ve satıcı açısından büyük zararlara yol açabilir.” uyarısında bulundu.

“Avrupa’daki enerji krizi ihracata olumlu yansıyabilir”

Yoğunlukla kara yolu ile olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve BDT ülkelerine taşımacılık yaptıklarını dile getiren Çelikel, yılın geri kalanında inşaat malzemesi ihracatını etkileyebilecek gelişmelere de değindi. Çelikel, Türkiye’nin başlıca ihracat pazarı Avrupa’da daralma, Orta Doğu ülkelerinde ise büyüme beklendiğinin altını çizdi.

Avrupa’da etkisi giderek artan enerji krizinin, inşaat malzemesi üretiminde keskin düşüşlere yol açabileceği beklentilerine işaret eden Çelikel, “Dolayısıyla inşaat faaliyetleri daralsa da malzeme üretimi daha çok azalacağından Türkiye’nin ihraç ürünlerine ihtiyaç artabilir. Biz Intermax Logistics olarak her hâlükârda inşaat malzemesi ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz.” görüşünü de paylaştı.