  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin'den flaş Kovid-19 kararı

Rize’nin hızlı tren projelerinde işler rayında! O ilimizde milyonlarca liralık dev yatırım

HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması

Fransa Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Bilim insanlarından heyecanlandıran, inanılmaz keşif: Sinir sistemini tasarlamanın yeni bir yolu! İnşaat gibi...

Rusya’nın en büyük dev bankası Sberbank’tan flaş karar! BAE’deki ofislerini kapatıyor! İflas ertelemesi mi?

Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor! Komşunun gündeminde KIZILELMA ve ANKA-3 var!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez yapıldı

DSÖ'den salgın adımı: Şaşırtan tarihi kararlara imza attılar! Yeni önlemler alınacak, aşılara erişim hızlanacak!

Paris saldırganı karar değiştirip oraya gitmiş! "Önce göçmenlere saldıracakmış ama..."
Ekonomi İnşaat sektöründe önemli değişim
Ekonomi

İnşaat sektöründe önemli değişim

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın aralık ayına ait Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 11:32:00 -
İnşaat sektöründe önemli değişim

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın aralık ayına ait Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,7,  perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 ve inşaat sektöründe yüzde 1,2 arttı. (İLKHA)

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23