İnşaat sektöründe önemli değişim
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın aralık ayına ait Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksi verilerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın aralık ayına ait Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 ve inşaat sektöründe yüzde 1,2 arttı. (İLKHA)