İnşaat malzemeleri sanayi üretimi yüzde 47 arttı
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Ağustos 2021 Sektör Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, iç ve dış pazarda artan talebin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde inşaat malzemeleri sanayi üretiminde yüzde 47 artış gerçekleşti.
Yılın ilk çeyrek döneminde inşaat malzemeleri sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 büyüme gösterdi.
2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3,3 büyüme gösteren inşaat sektörü, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,1 büyüdü, böylece inşaat sektöründe yılın ilk yarısındaki büyüme yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Salgının etkilerinin en yüksek yaşandığı geçen yılın ilk yarısında inşaat sektörü yüzde 5,3 daralma göstermişti.