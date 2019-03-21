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İnşaat maliyet endeksi Ocak’ta arttı

İnşaat maliyet endeksi 2019 Ocak döneminde aylık yüzde 6,49 arttı.

21 Mart 2019 Perşembe 10:18
İnşaat maliyet endeksi Ocak’ta arttı

İnşaat maliyet endeksi 2019 Ocak döneminde aylık yüzde 6,49 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ocak dönemi inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,54 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,90, işçilik endeksi yüzde 20,64 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,91, işçilik endeksi yüzde 26,75 arttı.



Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 6,74 arttı


Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,79, işçilik endeksi yüzde 21,45 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,68, işçilik endeksi yüzde 26,96 arttı.



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 5,64 arttı


Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,63 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,26, işçilik endeksi yüzde 17,68 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,51, işçilik endeksi yüzde 25,92 arttı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:18
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