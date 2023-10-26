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Kültür - Sanat İnşaat kazısında altından çıkan şey herkesi şaşkına çevirdi! Herkes şokta: hiçbir yerde görmediğiniz küp mezar bulundu
Kültür - Sanat

İnşaat kazısında altından çıkan şey herkesi şaşkına çevirdi! Herkes şokta: hiçbir yerde görmediğiniz küp mezar bulundu

Yeniakit Publisher
2023-10-26 19:21:00 - 2023-10-26 19:22:06
İnşaat kazısında altından çıkan şey herkesi şaşkına çevirdi! Herkes şokta: hiçbir yerde görmediğiniz küp mezar bulundu

Bursya'ya yakın olan Yalova şehrimizde villa yapılmak için kazılan araziden çıkan şey şok etti: Kazıda Roma dönemine ait olduğu düşünülen küp mezar bulundu. Mezar yarın yerinden çıkarılacak. Öyle bir şey çıktı ki gündeme oturdu. Kazı altından çıkan görenler gözlerine inanamadı!

Yalova'nın Termal ilçesinde villa yapılmak için kazılan araziden öyle bir şey çıktı ki... Görenler gözlerine inanamadı. Kazıda Roma dönemine ait olduğu düşünülen küp mezar bulundu. Mezar yarın yerinden çıkarılacak.

Termal ilçesine bağlı Akköy Köyü Çukuçayır mevkisinde özel bir şirket tarafından yapılan villa inşaatı kazısında, Roma dönemine ait olduğu düşünülen 1 adet küp mezar bulundu.

İhbarla bölgeye Termal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sevk edildi. Jandarma ekipleri, mezarın bulunduğu alanda emniyet tedbirleri aldı.

İl Müze Müdürlüğü'nce, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınacak izin ile mezarın yarın bulunduğu yerden çıkartılacağı belirtild
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