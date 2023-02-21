İnşaat işçisinin korkunç itirafları! Yer yerinden oynayacak

Harita mühendisinin verdiği noktalara göre kolon yapmak yerine, kolonlara göre noktaların ayarlandığını söyleyen bir inşaat işçisinin 2020 yılında paylaşılan videosunun depremleri tartıştığımız şu günlerde sosyal medyada gündem olduğunu belirten Mevlüt Tezel, söz konusu işçinin "Haritacı geldi, noktayı verdi. Kurtarmadı mı, hemen noktaları söküp yan tarafa koyuyoruz. Kolonu kaçırdık diyelim üst katlarda kolonu düzeltmiyoruz, belirlenen noktaları düzeltiyoruz" iddialarının mutlaka araştırılması gerektiğini ifade etti.

Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Harita mühendisinin verdiği noktalara göre kolon yapmak yerine, kolonlara göre noktaların ayarlandığını söyleyen bir inşaat işçisinin 2020 yılında paylaşılan videosu depremleri tartıştığımız şu günlerde sosyal medyada gündem oldu.

İşçi, "Haritacı geldi, noktayı verdi. Kurtarmadı mı, hemen noktaları söküp yan tarafa koyuyoruz. Kolonu kaçırdık diyelim üst katlarda kolonu düzeltmiyoruz, belirlenen noktaları düzeltiyoruz? diyor.

Videoyu çeken kişinin "Bina yamuldu mu?" sorusuna ise işçi gülerek "Yamuldu tabii" diyor ve kendisinin herhangi bir sıkıntı yaşamadığını ancak haritacının zor durumda kaldığını söylüyor.

Ve gülerek şu itirafta bulunuyor: "Hatta Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda benim eserlerim var."

Bu video gündem olduktan sonra, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun 5. katındaki Basın Tribünü'nde depremden sonra olduğu düşünülen duvardaki çatlak ve zemin yarılması haber oldu!

Ve akıllara "İşçinin itirafı doğru mu?" sorusu geldi.

Yerel basını araştırdım. Samsun Kent Haber'de iddialarla ilgili ismi belirtilmeyen bir yetkiliden görüş alınmış. Haberde, stadının inşası sırasında kolonların hileli bir şekilde yerinin değiştirilmesinin söz konusu olmadığı belirtilerek, "Bütün tribün basamaklarına precast standart kalıplar döküldü. Kolonlar hileli bir şekilde değiştirilmiş olsaydı, o tribünler yerine oturmazdı.

Diyelim ki kolonları kaydırdılar arası 7 metre gelecekken 7,10 metre oldu. Ancak precast tribün basamakları fabrikada standart 7 metre üretiliyor. Böyle bir durumda o tribünler yerine oturur mu?" bilgisine yer verildi.

ARAŞTIRILMASI GEREK

Her şeye rağmen işçinin itirafları korkunç. Araştırılması gerekiyor.

Eğer itirafları doğruysa, bu inşaat işçisi acaba kaç yapıda mimari hesapların dışına çıktı acaba?

Hep müteahhitleri suçluyoruz.

Demek ki, inşaatlarda zincirin son halkası işçilerin hatalarını da hesaba katmak lazım.

Dürüst çalışanların yanı sıra ustasına, müteahhite, mimara kızıp işini iyi yapmayan işçiler de olabilir!

Ünlü Alman düşünür Goethe'nin dediği gibi; "Harekete geçmiş cehalet kadar tehlikeli bir şey yoktur." Demek ki, yapılar yapım sürecinin her aşaması denetlenmeli!"