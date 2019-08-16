İnşaat işçiliğinden oyma ağaç ustalığına

Trabzonlu Mustafa Katı, ağaç kütüklerini oyarak birbirinden farklı heykeller yapıyor. Katı, hobi olarak başladığı oymacılık sanatında imkan tanındığı takdirde yurt içinde ve yurt dışında sanatsal faaliyetlerini geliştirmeyi düşündüğünü söyledi.

Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Çifte Köprü Mahallesi’nde evinin bir odasında hobi olarak başladığı ahşap oymacılığını meslek haline getiren Mustafa Katı (36), kısıtlı imkanlarla saatlerce uğraşarak oyduğu ağaç kütükleri ile 3 boyutlu hayvan ve insan figürleri yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor. Uzun yıllar gurbette inşaat işçisi olarak çalışan Katı, 1 buçuk yıl önce döndüğü baba ocağında inşaatlarda çalışırken boş zamanlarında uğraştığı kara kalem çalışmalarını kütüklere yansıtarak ağaç oymacılık işini geliştirmeye çalışıyor. Kendine özgü yöntemlerle figürleri kütükten bir bütün olarak çıkartan Katı’nın ürettiği 3 boyutlu insan ve hayvan ürünlerini görenler hayran kalıyor.

Biriktirdiği ürünlerin satışını yapmaya hazırlanan Katı, “Geçmiş yıllarda gurbet hayatı yaşarken kara kalemle ilgili resim çalışmalarım vardı. Buraya geldiğimde bunu daha ileri boyutlara taşımayı düşündüm. Ahşap çalışmamın 1 buçuk yıla dayalı bir geçmişi var. Oyma işlemede genelde yumuşak dokulu lif olmayan ağaçlar kullanılıyor. Ihlamur, kiraz ağacı en uygun ağaç türü. Çalışmalarımda bir bütün ağaçtan bir çalışma çıkartıyorum. Herhangi bir ek veya parça takma yok. Bana imkan tanınırsa yurt içinde ve yurt dışında sanatsal faaliyetleri geliştirmeyi düşünüyorum. Her ne kadar hobi olarak başlasam da bu işe hem çevreden ilgi ve alaka çok oldu. Dolayısıyla sipariş geldi. Dolayısıyla hobi olarak başladığım oyma ağaç işlerimde bir pazarlamaya dönüştürmeye çalıştım” şeklinde konuştu.