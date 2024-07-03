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Yaşam İnşaat işçileri sıcakla böyle baş ediyor
Yaşam

İnşaat işçileri sıcakla böyle baş ediyor

Yeniakit Publisher
2024-07-03 17:00:00 -

Türkiye mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla boğuşuyor. Bu sıcakta çalışanlar ise kendilerine serinleme yolları arıyor.

Kütahya'da inşaat işçileri, sıcak havaya rağmen zorlu mesailerini sürdürüyor.

Sıcak havaya rağmen ailelerinin geçimini sağlamak için tuğla taşıyan, sıva yapan, beton döken, demir bağlayan ve tesisat döşeyen inşaat işçileri, yüksek hava sıcaklıklarında kimi zaman 10 saat çalışıyor.

Sabah saatlerinde mesailerine başlayan inşaat işçileri, sıcaklığın daha fazla hissedildiği öğle saatlerinde de çalışmaya devam ediyor. İşçiler, başlarına şapka, bez takarak sıcaklıktan korunmaya çalışıyor. İşçilerin soğuk su içerek ve başlarına su dökerek serinlemeye çalışıyor.

Kütahya'nın Akkent Mahallesi'nde çalışan inşaat işçileri, "Sıcak bizi çok etkiliyor, 10 derece birden arttı. Eskisi gibi değil. Çalışmaya mecburuz, ekmek parası çalışacaksın bir şekilde. Sıcağa karşı şapka takarak, bol su içerek, bez sararak bir şekilde önlem alıyoruz. Öğleden sonra özellikle daha fazla etkiliyor. Gölge bulur isek gölgeye kaçmaya çalışıyoruz. Bu şekilde hayatımızı kazanmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştular.

Kütahya'da hava sıcaklığının bugün 37 dereceye ulaştığı belirtildi.
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