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İnönü’de dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor

Eskişehir İnönü Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:53:41 -
İnönü’de dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor

Eskişehir İnönü Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un talimatları doğrultusunda ilçenin her alanında ilaçlama çalışmalarına devam eden İnönü Belediyesi ekipleri ilçede her gün düzenli olarak vatandaşların yoğun kullanım alanlarında, market ve umuma açık lavabolarda, berber ve kuaförlerde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada koronavirüs salgını ülkemizde sona erene kadar dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına titizlikle devam edileceği bildirildi.


Halk sağlığına yönelik gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarından dolayı memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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