İnönü şantiyesi genişliyor

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından 2015 yılında 38 bin metrekarelik alana taşınan İnönü Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi yapımı ek bina ile genişlemeye devam ediyor.

2015 yılında yeni yapılan şantiye alanı ile birlikte ilçeye 13 metre yüksekliğinde Çelik Konstrüksiyon Kapalı Garaj alanını yapan İnönü Belediyesi, ek bina olarak belirlenen alana aynı özelliklerde 13 metre yüksekliğinde ek bina yapım çalışmalarına başladı. Belediye yetkililerinden yapılan açıklamaya göre ek binanın tamamlanmasının ardından İnönü Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi yaklaşık bin 500 metrekarelik kapalı alana kavuşacak.