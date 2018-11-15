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İnnova ‘Arena’ya İSO Yerli Malı Belgesi

İnnova’nın saha hizmetlerinin etkin yönetimi için geliştirdiği Arena çözümü, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Yerli Malı Belgesi almaya hak kazandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:44
İnnova ‘Arena’ya İSO Yerli Malı Belgesi

Türk Telekom’un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcı şirketi İnnova’nın saha hizmetlerinin etkin yönetimi için geliştirdiği Arena çözümü, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Yerli Malı Belgesi almaya hak kazandı. İnnova Genel Müdürü Ümit Atalay, Arena’nın hızlı destek ve operasyon kabiliyeti ile saha operasyonlarının her aşamasında ekip ve yöneticilerine üstünlük sağladığını belirtti. Uzman mühendisleriyle dünya standartlarında yenilikçi teknoloji çözümleri geliştirdiklerini ve sektöre öncülük ettiklerini aktaran Atalay, şunları kaydetti: “Sunduğumuz yüzde 100 yerli teknoloji ürünü çözümlerimizle dijital dönüşüm yolculuklarında işletmelerin yanında yer alıyor, verimliliklerini ve rekabet güçlerini en üst düzeye çıkartmalarını sağlarken, aynı zamanda ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişimine de önemli bir katkı yapıyoruz.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 09:44
  1. Türk Telekom
  2. İstanbul Sanayi Odası (İSO)
  3. Arena
  4. Yerli Malı Belgesi
  5. İnnova Genel Müdürü Ümit Atalay

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