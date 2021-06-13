"İnlerini başlarına yıkıyoruz" diyen MSB güzel haberi duyurdu
MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sınır ötesinde süren Pençe operasyonları ile ilgili bir bilgilendirme yayınladı. Twitter'dan yapılan açıklamada, 5 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Açıklamada şu ifadeler yer verildi:
"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."