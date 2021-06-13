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Gündem

"İnlerini başlarına yıkıyoruz" diyen MSB güzel haberi duyurdu

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 12:16:00 - 2021-06-13 12:45:17
"İnlerini başlarına yıkıyoruz" diyen MSB güzel haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, sınır ötesinde süren Pençe operasyonları ile ilgili bir bilgilendirme yayınladı. Twitter'dan yapılan açıklamada, 5 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."

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