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Gündem İngiltere'yi korkutan ihtimal... Önce Kate, şimdi Kral Charles hastanelik oldu...
Gündem

İngiltere'yi korkutan ihtimal... Önce Kate, şimdi Kral Charles hastanelik oldu...

Yeniakit Publisher
2024-01-18 09:56:00 - 2024-01-18 10:36:21
İngiltere'yi korkutan ihtimal... Önce Kate, şimdi Kral Charles hastanelik oldu...

Kraliyet Ailesi karıştı... Önce Kate, şimdi Kral hastanelik oldular. İkisi de bir süre tedavi görecek... Peki İngilizlerin asıl endişesi ne?

Galler Prensesi Kate Middleton, dün Londra'daki bir klinikte 'başarılı' bir ameliyat geçirdi; taburcu olması 'on ila 14 gün' olarak açıklandı ve Paskalya sonrasına kadar kamu görevlerine dönmeyeceği açıklandı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Kral Charles hakkında da bir hastalık duyurusu yapıldı.

KRAL CHARLES AMELİYATA ALINACAK

Kensington Sarayı'ndan yapılan yeni açıklamaya göre Kral Charles'a prostat büyümesi teşhisi koyuldu ve ameliyat olması gerektiği belirtildi. Yardımcıları, Kral'ın durumunun iyi olduğunu ve tedavisi için bir prosedür uygulanacağını söyledi. İyileşme süreci nedeniyle katılacağı tören ve davetler de kısa bir süreliğine ertelenecek. Hatta bugün (Perşembe) ve Cuma günü Ayrshire'daki Dumfries House'da bir dizi toplantı ve etkinlik planladığı ancak doktorların tavsiyesi üzerine ertelendiği belirtildi.

İki kıdemli kraliyet mensubu sağlıklarına odaklanmak için zaman ayırırken, kendisi, Prens ve Prenses geri adım atarken, insanlar Kral'ın kraliyet görevlerini kimin devralacağını merak ediyor.

CHARLES'IN YERİNE KİM BAKACAK

Kraliyet biyografi yazarı Angela Levin, GB News'e verdiği röportajda, Kral'ın vekilinin 'tahmin edilen' kişi olmadığını ancak halk için bir "rahatlama" olacağını açıkladı.
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Bayan Levin, GB News'e şunları söyledi: 'İlginç olan, bu süre zarfında herhangi birinin yerine geçecek bir eyalet meclis üyesine ihtiyaç duyup duymayacakları... Kral Charles ameliyat olunca bir süre hiçbir görev yapamayacak ve Prens William çok ciddi şeyler dışında neredeyse sürekli eşi Kate'in yanında kalacak. Bu hem eşi hem de çocukları için elzem bir durum.

 

William dışında da danışmanlar var, onlardan biri de Harry. Bu ihtimal İngilizleri biraz tedirgin ediyor.

Kraliçenin de (Camilla) öyle olduğunu düşünüyorum, ancak taç giyme töreninden bu kadar kısa süre sonra bu yükü almak isteyeceğinden şüpheliyim.

Bu nedenle Kral Charles'ın ameliyatı ve tedavi süresince yerine vekalet edecek kişinin Prenses Anne olacağını düşünüyorum."

75 yaşındaki hükümdar, tahtın varisi olarak 70 yıl geçirdikten sadece 16 ay önce tahta çıktı ve geçtiğimiz Mayıs ayında Westminster Abbey'de taç giydi.

42 yaşındaki Kate ise planlanan prosedür için dün Marylebone'daki Londra Kliniğine başvurdu, 10 ila 14 gün hastanede kalması bekleniyor.

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Yorumlar

muşlu helalteryan

gebersinler. bunlara mı üzüleceğiz. hergün gözümüzün önünde çocukların gözyaşını anasız babasız kalmasını ağlamasını ölmüş bedenlerini izliyoruz. işte gazzenin sorumlularından biri bunlardır. geberip cehennemin dibine gitmeleri için sabırsızlanıyoruz.
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