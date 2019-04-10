İngiltere'yi karıştıran çete üyesi Türk

Tolga Binbuğa (29), 20 yıl önce ailesiyle Türkiye’den İngiltere’nin başkenti Londra’ya göç etti. Tolga, İngiltere’de kaldığı sürede vatandaşlık için başvurmadı. Sayısız soyguna karıştı, 1 yıl hapis yattı. İngiltere 2016’da Tolga’yı sınır dışı etmek istedi. Tolga kendisini “Burada ‘Get Money Gang’ adlı çeteye üyeyim. Bu üyelik benim İngiltere’ye adapte olduğumu gösteriyor” diyerek savundu. Birçok cinayete karışan çete, ‘İngiltere’nin en tehlikeli ikinci çetesi’ olarak gösteriliyordu.

Kesin karar çıktı

Mahkeme, Tolga’yı haklı buldu. Dava Yüksek Mahkeme’ye götürüldü. Yüksek Mahkeme “Çete üyesi olmak sosyal hayata adapte olunamadığının göstergesidir” diyerek sınır dışı kararı verdi. Tolga temyize başvurdu. Geçen hafta görülen duruşmada Tolga’nın talebi reddedildi ve kesin olarak sınırdışı edilmesine karar verildi. Sadece temyiz duruşmaları İngiltere’ye 50 bin sterline (370 bin lira) mal oldu. Tolga’nın sınır dışı edilip edilmediği açıklanmadı.