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Dünya İngiltere'nin yeni Savunma Bakanı belli oldu
Dünya

İngiltere'nin yeni Savunma Bakanı belli oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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İngiltere'nin yeni Savunma Bakanı belli oldu

John Healey'nin istifası sonrası İngiltere'nin yeni Savunma Bakanı Dan Jarvis oldu. Jarvis, daha önce İçişleri Bakanlığı ve Kabine Ofisi'nde Devlet Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin istifasının ardından bu göreve Dan Jarvis atandı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Dan Jarvis, İngiltere'nin yeni Savunma Bakanı olarak görevlendirildi.

Jarvis, daha önce İçişleri Bakanlığı ve Kabine Ofisi'nde Devlet Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

 

Savunma Bakanı Healey görevinden istifa etmişti

İngiltere Savunma Bakanı Healey, savunma bütçesi konusunda Başbakan Keir Starmer ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Starmer'ı ülkeyi savunmak için gerekli devlet kaynaklarını tahsis etmemekle suçlayan Healey, "Siz bunu başaramadınız, Maliye Bakanlığı ise tehditlerin arttığı bu dönemde ülkenin savunması için gerekli kaynakları ayırmaya yanaşmadı." ifadesini kullanmıştı.

Bakan Healey'nin istifasından birkaç saat sonra Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Al Carns da görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

İngiltere'nin savunma ve maliye bakanlıkları, artan askeri harcama taleplerinin nasıl karşılanacağı konusunda aylardır görüşmeler yürütüyor. Bu durum, İngiltere'nin Savunma Yatırım Planı'nın geçen yıldan bu yana ertelenmesine yol açtı.

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