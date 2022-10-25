İngiltere’nin yeni Hintli başbakanı Sunak’ın serveti dudak uçuklatıyor: Kral Charles’ın tam iki katı!

İngiltere’de Boris Johnson’ın başbakanlık yarışından çekilmesinin ardından, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak bugün ülkenin yeni başbakanı olduğu ilan edildi.

JOHNSON’IN ÇEKİLMESİ SONRASI TEK FAVORİYDİ

Eski Başbakan Boris Johnson’ın sürpriz bir kararla Muhafazakar Parti’deki başkanlık yarışından çekilmesinden sonra Sunak yarışın tek favorisi haline gelmişti. 42 yaşındaki Sunak, istifasını açıklayan İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın yerine geçerek, iki aydan daha kısa bir süre içinde göreve gelen üçüncü başbakan oldu.

SERVETİ NEDENİYLE ELEŞTİRİLİYOR

Eski bir risk fonu yöneticisi olan ve serveti nedeniyle bazı kesimlerin “halka uzak” bulduğu Sunak’ın haftalardır siyasi krizi aşamayan İngiltere’nin mali itibarını geri kazandırmak için büyük bütçe kesintileri yapması bekleniyor.

HİNT KÖKENLİ İLK BAŞBAKAN

Sky News’te yer alan habere göre Temmuz’da maliye bakanlığı görevinden istifa ederek Johnson’ın düşüşünü hızlandıran Sunak, bir sonraki aşamaya geçmesi için gerekli olan 100 vekili de aşarak 142 vekilin desteğini almış durumda yer alıyordu. Sunak, seçilerek İngiltere’nin beyaz olmayan ve Hint kökenli ilk başbakanı oldu.

“İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ’NDEN DAHA ZENGİN OLAN İLK BAŞBAKAN”

Oxford Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Stanford Üniversitesi’nde eğitim alan ve Goldman Sachs’ta analist olarak çalışan Sunak, Hint milyarder N. R. Narayana Murthy’nin kızı Akshata Murthy ile evlendi.

İngiliz basınında son günlerde, 730 milyon sterlinlik servetiyle ülkenin en zengin isimleri arasında yer alan Sunak’ın “başbakan olmak için fazla zengin” olduğu yönündeki yorumlar dikkat çekiyordu.

Maliye Bakanı olduğu dönemde de markalı kıyafetleriyle birçok eleştiri alan ve gösterişli hayatı, lüks malikanesi ve arabalarıyla dikkat çeken Sunak, ülke tarihinde İngiliz Kraliyet Ailesi’nden daha zengin olan ilk başbakan oldu.

SADECE OTURDUĞU EVİN DEĞERİ 7 MİLYON STERLİN

İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla’nın serveti tahmini olarak 350 milyon sterlin civarında, yani Sunak ve eşi Akshata Murty’nin toplam servetinin yarısından az. İki çocuk sahibi çiftin 5 yatak odalı malikanesi 7 milyon sterlin değerinde.

İngiltere’de ekonomik kriz ve hayat pahalılığına tepkinin arttığı bir dönemde Sunak’ın başbakanlık koltuğuna oturması nedeniyle hükümete gelen tepkileri artırabileceği belirtiliyor.

“BAŞKA BİR GEZEGENDE YAŞIYOR”

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, daha önce Sunak’ın “halkın sorunlarını ve geçim derdini anlayamayacak kadar zengin” olduğu yorumunda bulunmuştu. İşçi Partili milletvekili, servet içinde yaşayan Sunak için “Başka bir gezegende yaşıyor” demişti.

Sunak daha önce bir seçim kampanyası sırasında binlerce dolarlık Prada ayakkabılarla seçmenin karşısına çıkmasıyla ilgili eleştirilere “Önemli olan değerlerdir. Giydiklerimin bir önemi yok” yanıtını vermişti.

JOHNSON ZATEN SUNAK’IN ÇOK GERİSİNDEYDİ

Yeniden koltuğa dönebileceği belirtilen Boris Johnson, Muhafazakâr Parti başkanlık seçimine katılmak için yeterli vekilden destek aldığını ancak yarışta Sunak’ın çok gerisinde kaldığını belirterek adaylıktan çekilmişti.

Johnson dün yaptığı açıklamada, “Cuma günü Muhafazakar Parti üyeleri ile gerçekleşecek seçimde başarılı olma ve Downing Street’e dönme şansım var. Ancak son günlerde bunu yapmanın doğru olmayacağı sonucuna vardım. Parlamentoda birlik içinde bir partiniz yoksa etkili şekilde yönetemezsiniz” dedi.

SUNAK: BORİS JOHNSON’A HER ZAMAN MİNNETTAR OLACAĞIZ

Bugün de Sunak’tan Johnson ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Sunak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Johnson’a başbakanlık döneminde ülkeye verdiği hizmetler için teşekkür etti.

Sunak, “Boris Johnson, Brexit’i ve harika bir aşı tedariki gerçekleştirdi. Ülkemizi şimdiye kadar karşılaştığımız en zorlu yollarda yönetti, ardından Putin’e ve Ukrayna’daki barbarca savaşına karşı mücadele etti. Bunun için ona her zaman minnettar olacağız. Bir daha başbakanlığa aday olmama kararı vermiş olsa da yurtiçinde ve yurtdışında kamusal hayata katkıda bulunmaya devam etmesini içtenlikle umuyorum” ifadelerine yer verdi.