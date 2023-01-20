İngiltere'nin Oscar'ında TRT imzası! 3 dalda birden aday...

İngiltere’nin Oscar’ı olarak bilinen BAFTA adayları açıklandı. TRT ortak yapımı “Hüzün Üçgeni” (Triangle of Sadness) üç dalda BAFTA adayı oldu.

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (British Academy of Film and Television Arts) BAFTA tarafından bu yıl 76’ncı kez verilecek olan “BAFTA Ödülleri”nde TRT ortak yapımı “Hüzün Üçgeni” 3 dalda aday oldu. Film, “En İyi Orijinal Senaryo” ve “En İyi Casting” dallarında adaylık alırken, filmde Abigail isimli karakteri canlandıran oyuncu Dolly de Leon ise “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” dalında aday gösterildi. Oscar’ın habercisi gözüyle bakılan 76’ncı “BAFTA Ödülleri”, Londra’daki Royal Festival Hall’da düzenlenecek törenle 19 Şubat 2023 tarihinde sahiplerini bulacak.

Dünyanın en önemli film festivali olan “Cannes Film Festivali”nde dünya prömiyerini gerçekleştiren TRT ortak yapımı “Hüzün Üçgeni”, geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen 75. Cannes Film Festivali’nde “Altın Palmiye”nin sahibi olmuştu. Dünya çapında sinema alanındaki en prestijli ödül törenlerinde yarışan ve festivallerden ödüllerle dönen film, “Avrupa Film Ödülleri”nde de aday olduğu 4 dalda ödüllerin sahibi olmuştu. Film, Avrupa Film Ödülleri’nde “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Senaryo” ve “En İyi Erkek Oyuncu” ödüllerini kazandı. Ruben Östlund’un yönetmenliğini üstlendiği film, “80. Altın Küre Ödülleri”nde 2 dalda aday gösterilen “film, Oscar yarışında ana kategorilerde de favori filmler arasında yer alıyor.

Türkiye Fransa, Almanya, İngiltere, İsveç, İsviçre, ABD ve Yunanistan ortak yapımı “Hüzün Üçgeni”, modellik yapan genç çift Carl ve Yaya’nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor. Ancak yaklaşan fırtına sonrası yatın seyri felaketle sona eriyor. Carl ve Yaya bir grup milyarder ve geminin temizlikçilerinden biriyle birlikte ıssız bir adada mahsur kalıyor. “Hüzün Üçgeni”, hiyerarşinin aniden alt üst olduğu, rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi.