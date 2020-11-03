  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İngiltere'nin Liverpool kentinde herkese iki haftada bir Kovid-19 testi uygulanacak
Aktüel

İngiltere'nin Liverpool kentinde herkese iki haftada bir Kovid-19 testi uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:26:50 -
İngiltere'nin Liverpool kentinde herkese iki haftada bir Kovid-19 testi uygulanacak

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Liverpool kentinde başlatılacak pilot uygulama kapsamında, herkese iki haftada bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testininin yapılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Liverpool'daki toplu test uygulamasının Kovid-19 belirtisi göstermeyenleri de kapsayacağı ve bununla virüsün bulaşma riskinin en aza indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, uygulama için kentin birçok noktasına yeni test merkezlerinin kurulacağı ve testleri yapacak sağlık görevlilerine yaklaşık 2 bin askerin de destek vereceği belirtildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson pilot uygulamaya ilişkin, "Kitlesel testler, belirti göstermeyen ve farkında olmadan hastalık bulaştıran binlerce kişiyi tespit etmemizi sağlayacak." ifadesini kullandı.

Johnson, toplu test uygulamalarının Kovid-19 ile mücadelede güçlü ve etkili bir yöntem olma potansiyeline sahip olduğunu aktardı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, Liverpool'daki pilot uygulamanın başarılı olması halinde daha sonra tüm kentleri kapsayacak şekilde genişletileceği bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Liverpool, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının en çok olduğu kentler arasında yer alırken, kentte son bir haftada 1754 Kovid-19 vakası görüldü.

- 5 Kasım'da ulusal karantina başlayacak

Salgında Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de son haftalarda günlük 20 binden fazla vaka görülürken, can kayıpları da 300'ü geçmeye başlamıştı.

Başbakan Boris Johnson, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkede artan vaka ve ölü sayıları nedeniyle 5 Kasım'dan itibaren 4 haftalık ulusal çapta karantinanın uygulanacağını duyurmuştu.

Karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları kapatılacak. Bar ve restoranlar sadece paket servisi yapacak. Mart ayındaki ilk karantinanın aksine okullar ve üniversiteler ise açık kalmaya devam edecek.

İnsanların evlerinden yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz gibi belirli sebeplerle çıkmalarına izin verilecek. Farklı hanelerin üyeleri ise bir araya gelemeyecek.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Metiner'den sert çıkış: Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya...
Gündem

Metiner'den sert çıkış: Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya...

Yazar-Siyasetçi Mehmet Metiner, Gelecek Partisi PİK Eğitim Politikaları Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın AK Parti seçmeniyle ilgili hakaret içere..
Ermenistan'ı destekledi, Erdoğan'ı hedef aldı... İran'ın sonunu açıkladı! Böyle giderse...
Dünya

Ermenistan'ı destekledi, Erdoğan'ı hedef aldı... İran'ın sonunu açıkladı! Böyle giderse...

Yazar Cumali Dalkılıç, İran'ın bölgedeki faaliyetleriyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Bir buçuk yıldır koltuğunda oturan Tunç Soyer'e yeni dank etti!
Siyaset

Bir buçuk yıldır koltuğunda oturan Tunç Soyer'e yeni dank etti!

31 Mart 2019 yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, depremle ilgili ihmalkarlığını kendi açığa çıkardı. 6.6'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay