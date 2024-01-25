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Dünya İngiltere'nin kukla Başbakanı Sunak Filistin destekçilerine 'aptallar' dedi
Dünya

İngiltere'nin kukla Başbakanı Sunak Filistin destekçilerine 'aptallar' dedi

Yeniakit Publisher
2024-01-25 20:44:00 - 2024-01-25 20:47:46

Katil İsrail'e verdiği destek nedeniyle tepkilerin hedefi olan İngiltere Başbakanı Sunak, Filistin sloganları atan duyarlı insanlara 'aptallar' dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Londra'da katıldığı Conservative Friends of Israel (İsrail'in Muhafazakar Dostları) kuruluşunun yıllık akşam yemeği toplantısında skandal ifadeler kullandı.

Daha önce de birçok kez İsrail'e ziyarette bulunarak Netanyahu ile görüşen Sunak, Filistin'e destek sloganları atan vicdan sahibi insanlara "Aptallar!" dedi.

Sunak'a tepkiler dinmiyor

Öte yandan dün İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Tahir Ali, Başbakan Rishi Sunak'a elinde masum sivillerin kanı olduğunu söyleyerek tepki göstermişti.

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Yorumlar

Mehmet kozanoglu

Aptal sensin siz saten insan dusmaniziniz siz esas en büyük teröristsiniz siz ancak masumları öldürmeyi iyi bilirsiniz aptallaar
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