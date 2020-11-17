İngiltere'nin iki Eurofighter Typhoon uçağı müşterek eğitim için geldi
Milli Savunma Bakanlığı: -"İngiltere'ye ait iki uçak ve Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar müşterek eğitimler gerçekleştirecek"
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İngiltere'ye ait 2 Eurofighter Typhoon uçağının karşılıklı eğitimler için Konya'ya geldiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait iki Eurofighter Typhoon uçağı, karşılıklı eğitimlerde bulunmak maksadıyla 16 Kasım 2020 tarihinde Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na geldi. İngiltere'ye ait iki uçak ve Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar müşterek eğitimler gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.