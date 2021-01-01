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Aktüel İngiltere'nin AB'den ayrılığı resmen tamamlandı
Aktüel

İngiltere'nin AB'den ayrılığı resmen tamamlandı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 03:04:49 -
İngiltere'nin AB'den ayrılığı resmen tamamlandı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Brexit sonrası başlayan geçiş sürecinin bitmesiyle Avrupa Birliği'yle (AB) yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğü tarihi birliktelik sona erdi.

İngiltere'nin AB'den tamamen ayrılması, saat 23.00'te Big Ben çanının çalınmasıyla duyuruldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle herhangi bir etkinlik düzenlenmedi.

1973'te AB'ye üye olan ve 31 Ocak 2020'de birlikten ayrılsa da Brüksel kurallarına tabi olmayı sürdüren İngiltere için yeni bir dönem başladı.

İki taraf arasındaki ticaret, seyahat, göç, hukuk ve güvenlik gibi konularda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Bundan sonra taraflar, 30 Aralık'ta imzalanan serbest ticaret anlaşmasına göre ticari ilişkilerini sürdürecek, İngiltere AB mahkemelerinin yetki alanının dışında kalacak.

İngilizler, AB ülkelerinde süresiz oturma ve çalışma izni hakkını kaybetti. AB üyesi ülkelerin vatandaşları da İngiltere'de ancak gerekli göç koşullarını karşılamaları durumunda yaşayabilecek.

İngiliz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan bankacılık ve hizmet sektörlerinde ne olacağı konusunda hala belirsizlik bulunuyor.

Bu arada Başbakan Boris Johnson yeni yıl mesajında, AB'den ayrılığa ilişkin "Bu, ülke için harika bir an. Özgürlüğümüzü elimize aldık ve bundan mümkün olduğunda en iyi şekilde yararlanmak bize bağlı." dedi.

- Brexit süreci

İngiltere'de Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan ancak geçiş süreci nedeniyle AB hükümlerine uymaya devam etmek zorunda kalan İngiltere, Brüksel ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyordu.

"Adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi zorlu konularda anlaşılamaması nedeniyle uzayan müzakereler, geçiş sürecin bitmesine sadece 7 gün kala sonuçlanmış ve taraflar anlaşmayı 30 Aralık'ta imzalamıştı.

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