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İngiltere’den yabancı öğrencilere 2 yıl iş arama izni

İngiltere’de okuyan yabancı öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmaları için ülkede kalmalarına izin verilen dört aylık süre 2020 yılından itibaren iki yıla çıkarıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 10:54
İngiltere’den yabancı öğrencilere 2 yıl iş arama izni

İngiltere’de okuyan yabancı öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmaları için ülkede kalmalarına izin verilen dört aylık süre 2020 yılından itibaren iki yıla çıkarıldı.


İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından yeni göçmenlik yasasına dair yapılan açıklamaya göre, İngiltere’de okuyan yabancı öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmaları için ülkede kalmalarına izin verilen dört aylık süre iki yıla çıkarıldı. Başbakan Theresa May’in İçişleri Bakanı olduğu 2012 yılında çıkarılan yasa, mezun olan yabancı öğrencilerin 4 ay içinde İngiltere’yi terk etmesini zorunlu tutuyordu. Yapılan kanun değişikliğiyle 2020-2021 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere üniversite, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olan öğrenciler, İngiltere’de iki yıl boyunca iş arayabilecek. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yapılan değişiklik sayesinde yabancı öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve İngiltere de kariyer yapmalarına olanak sağladıklarını söyledi.


Mezun olunan bölümden bağımsız iş başvurusu yapılabilecek


Yeni düzenleme kapsamında yabancı öğrenciler, hangi bölümden mezun olduklarına bakılmaksızın İngiltere’de 2 yıl kalıp iş arama hakkına sahip olabilecek ve mezun oldukları alandan bağımsız işlere de başvurabilecek. Johnson hükümetinin bu adımı İngiltere’deki üniversitelere kayıt yaptıran uluslararası öğrenci sayısının düşmesinin ardından geldi. Resmi verilere göre, uluslararası öğrenciler İngiltere ekonomisine her yıl yaklaşık 26 milyar dolarlık bir katkı sağlıyor. Ancak uzun zamandır yabancı öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmalarına destek olacak düzenlemelerin olmaması, rekabetçi ortamda İngiltere’nin eğitim sektöründen elde ettiği gelirlerin azalmasına neden oldu. Bu adımla yetenekli mezunların matematik, mühendislik ve teknoloji gibi alanlarda İngiltere ekonomisine kazandırılması ve düşen kayıtlı yabancı öğrenci sayısının artırılması hedefleniyor.


İngiliz üniversitelerinin temsilcileri Türkiye’ye geliyor


2020-2021 akademik yılından itibaren geçerli olacak çalışma izni ve yeni vize uygulamasıyla ilgili düzenlemeleri Türk öğrencilere detaylı olarak aktarmak isteyen İngiliz üniversiteleri Türkiye’ye geliyor. 12-18 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleşecek olan Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları’nın davetlisi olarak 20’den fazla İngiliz üniversite temsilcisi İngiltere’de okullara giriş ve başvuru şartları, yaşam koşulları ve eğitim sistemi hakkında bilgi paylaşacak. Her yaştan öğrenci, akare.com.tr adresinden ücretsiz olarak fuara kayıt yaptırabiliyor.


Türkiye’den her yıl bin 500’den fazla öğrenci yüksek öğrenim için İngiltere’ye gidiyor


Yüksek Öğrenim İstatistik Ajansı’nın (HESA) verilerine göre, Türkiye’den her sene yaklaşık 400 öğrenci lisans, 1.140 öğrenci ise yüksek lisans eğitimi için İngiltere’ye gidiyor. Türk öğrencilerin İngiltere’de yüksek öğrenim için en çok tercih ettiği bölümler ise, Mühendislik ve Teknoloji, İşletme ve İdari Bilimler ile Sosyal Bilimler olarak karşımıza çıkıyor. Türk öğrenciler İngiltere’de en çok Kings College, Londra Şehir Üniversitesi ve Queen Mary Londra Üniversitesi’ni tercih ediyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:54
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