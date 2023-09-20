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Dünya İngiltere'den, Ukrayna'ya on binlerce top mermisi!
Dünya

İngiltere'den, Ukrayna'ya on binlerce top mermisi!

Yeniakit Publisher
2023-09-20 14:59:00 - 2023-09-20 14:59:36
İngiltere'den, Ukrayna'ya on binlerce top mermisi!

İngiltere, Ukrayna'ya bu yıl on binlerce top mermisi daha tedarik edeceği taahhüdünde bulundu.

İngiltere, Ukrayna'ya bu yıl on binlerce top mermisi daha tedarik edeceği taahhüdünde bulundu.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'ya 300 binden fazla top mermisini sağlayan İngiltere, bu yıl on binlerce top mermisi daha teslim etmeyi taahhüt etti.

Almanya'da düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, ülkesinin Ukrayna'ya olan sarsılmaz bağlılığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Shapps, Ukrayna'ya askeri destek sağlama konusunda ortakların ve müttefiklerin birlikteliğini de memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İngiliz Bakan Shapps, toplantı kapsamında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da ikili görüşmeler yaptı.
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