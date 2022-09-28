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Dünya İngiltere'den tepki çeken Türkiye uyarısı
Dünya

İngiltere'den tepki çeken Türkiye uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 08:00:00 -
İngiltere'den tepki çeken Türkiye uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yapılacak seyahatlerle ilgili ek bir uyarı yayımladı.

İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'nin Suriye sınırına 10 kilometre mesafedeki bölgelere gitmemesini tavsiye etti.

Yapılan uyarıda ayrıca zorunlu olmadıkça Şırnak ve Hakkari’ye gidilmemesi tavsiye edildi.

Yapılan seyahat uyarısı Türkiye'nin bölgede yeni bir askeri harekata başlama ihtimalini akıllara getirdi.

Bir süredir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de harekat düzenleyeceği ifade ediliyordu.

Mepanews

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