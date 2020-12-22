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Aktüel İngiltere'den New York'a uçacak yolculara "negatif" Kovid-19 testi zorunluluğu getirildi
Aktüel

İngiltere'den New York'a uçacak yolculara "negatif" Kovid-19 testi zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 19:55:11 -
İngiltere'den New York'a uçacak yolculara "negatif" Kovid-19 testi zorunluluğu getirildi

NEW YORK (AA) - ABD'de New York eyaletinin talebi üzerine 3 havayolu şirketi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü tespit edilen İngiltere'den gelecek yolcular için "negatif" Kovid-19 testi zorunluluğu getirdi.

New York Valisi Andrew Cuomo'un talebi üzerine Delta, British Airways ve Virgin Atlantic, eyalete seyahat edecek yolculara uçağa binmeden önce "negatif" Kovid-19 test sonucu sunmalarını zorunlu kıldı.

Yeni karar doğrultusunda, New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanına uçacak yolcuların Kovid-19 testlerinin negatif olması gerekecek.

ABD yönetiminin de Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edilen İngiltere'den gelen yolculardan "negatif" test sonucu istemeyi düşündüğü bildirilmişti.

ABD basınına konuşan kaynaklar, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün, İngiltere'de ortaya çıkan türü nedeniyle alarma geçtiğini belirtmişti.

Kaynaklar, ABD'nin, İngiltere'den seyahat eden kişilerden ülkeden ayrılmadan önce 72 saat içinde yapılmış ve sonucu "negatif" çıkmış, Kovid-19 testi zorunluluğu getirebileceğini kaydetmişti.

İngiltere'de virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından 40'tan fazla ülke bu ülkeyle seyahate yasak getirmişti.




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