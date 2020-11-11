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Dünya İngiltere'den kritik karar! Tüm dünya için yasakladı
Dünya

İngiltere'den kritik karar! Tüm dünya için yasakladı

İngiltere'de hükümet ulusal güvenliği tehdit edebilecek yabancıların blok devralmalarına ve şirket anlaşmalarına müdahale edecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:13:00 -
İngiltere'den kritik karar! Tüm dünya için yasakladı

İngiltere'de hükümet, savunma ve enerji gibi hassasiyet potansiyeli olan sektörleri kapsayan ve ulusal güvenliği tehdit eden devralmalara ve şirket anlaşmalarına müdahale imkanı veren yeni yasa tasarısının detaylarını açıkladı.

Ulusal Güvenlik ve Yatırım Tasarısı adı verilen yasa tasarısı bakanlara, "kötü amaçlı" yabancı yatırımları inceleme ve müdahale etme konusunda yeni yetkiler verecek.

İngiltere İşletmeler Bakanı Alok Sharma yaptığı açıklamada, "Düşman aktörlerin hiç kuşkuları olmasın, İngiltere'ye girişte bir arka kapı olmayacak. Yasa tasarısı, İngiliz halkının güvenliğini tehdit edebileceklere kapıyı kapatırken, istihdam yaratan yatırımları memnuniyetle karşılamaya devam edeceğimiz anlamına geliyor" diye konuştu.

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