İngiltere'den gündeme bomba gibi düşen olay: İsrail'e sessiz ambargo! Gelişmekte olan silah ihracatı azaltıldı

Gazze Şeridi’nde soykırım saldırılarını 8 aydır sürdüren terör devleti İsrail yalnızlaşıyor. İsrail’in korkunç katliamlar gerçekleştirdiği Gazze savaşı sürecinde İngiltere’nin Tel Aviv’e silah satışını kademeli olarak azalttığı kaydedildi.

İngiltere yönetiminin İsrail’e silah ihracat izinleri son 13 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Reuters haber ajansının aktardığı verilere göre, Britanya’nın İsrail’e silah satış izinleri Gazze Savaşı’nın ardından yüzde 93’ten fazla düştü.

20 MİLYONDAN 860 BİNE

İngiltere’den İsrail’e 2022 yılında 20 milyon pound silah ihracatı gerçekleştirilirken, geçtiğimiz yılın son ayında sadece 860 bin pound civarında ihracat yapıldı.

İngiltere Ticaret ve Ticaret Bakanlığı İhracat Kontrol Birimi verilerine göre İngiltere’nin 7 Ekim ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında verdiği silah ihracat izinlerinin değeri 859 bin 381 pound (1,09 milyon dolar) oldu.

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Bu oran, 2010 yılından bu yana görülen en düşük ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

İngiliz hükümeti, 2022’nin ilgili döneminde İsrail'e, aralarında küçük silahlara yönelik mühimmat ve savaş uçakları için bileşenler de dahil olmak üzere 20 milyon pound tutarında silah ihracatını onaylamıştı. 2017 yılının aynı döneminde İngiltere’nin İsrail’e, tanklar ve karadan havaya füze bileşenleri de dahil olmak üzere 185 milyon pound tutarında silah satışını onaylamıştı.

Britanya hükümeti, 2009 yılında da İsrail'e silah satışına ilişkin birçok ruhsatı iptal etmişti. Britanya, 1982’de Lübnan’ın işgalinden sonra da İsrail’e resmi kısıtlamalar getirilmişti.

SUNAK’A RAĞMEN...

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail’in Hamas’a karşı “ezici bir güçle karşılık verme hakkının” Avrupa’daki en güçlü destekçilerinden biri olmuştu. Sunak, silahların İsrail’e transferini durdurma çağrılarına karşı çıkmıştı.

ONLAR DA KISITLADI

İtalya, Kanada ve Hollanda gibi bazı ülkeler, silahların nasıl kullanılacağına ilişkin endişeler nedeniyle İsrail'e silah ihracatına kısıtlamalar getirdi.

Almanya geçen yıl İsrail'e 326 milyon avro değerinde silah ihracatını onaylarken, bu yılın ilk çeyreğinde onayların kapsamı yaklaşık 10 milyon avroya düştü.

FRANSA’DAN KAPI DIŞARI EDİLDİLER

İsrail vatandaşları ve şirketleri Paris’teki silah fuarından men edilmişti. Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki Villepinte’de 17-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen uluslararası savunma ve kara güvenliği fuarı Eurosatory’ye İsrailli silah firmalarının katılımı mahkeme kararıyla yasaklanmıştı.

TÜRKİYE TAMAMEN KESTİ

Türkiye 9 Nisan’da İsrail’e 54 ürün grubunda ticaret kısıtlaması getirmişti. 16 Nisan’da kısıtlamanın kapsamı genişletilmişti. Ticaret Bakanlığı, 3 Mayıs’ta İsrail ile tüm ticaretin durdurulduğunu açıklamıştı.