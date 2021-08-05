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Dünya İngiltere'den flaş Türkiye kararı
Dünya

İngiltere'den flaş Türkiye kararı

İngiltere hükümeti, artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni tedbirleri uygulamaya soktu. Buna göre Türkiye, İngiltere'nin 10 gün otel karantinası uygulanan kırmızı liste ülkeleri arasında kalmaya devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 11:06:00 -
İngiltere'den flaş Türkiye kararı

İngiltere hükümeti, çarşamba günü trafik ışığı sistemi uyguladığı seyahat kurallarını güncelledi.

Buna göre Türkiye yine İngiltere'nin 10 gün otel karantinası uygulanan kırmızı liste ülkeleri arasındaki yerini korudu. 12 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede olan Türkiye, üç haftada bir yapılan güncellemelerde bu listede kalmaya devam etti. Kırmızı listedeki ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca masraflarını karşılayarak ev yerine otel karantinasında kalması gerekiyor.

Yapılan son güncellemede otel masraflarına da zam geldi. Otel için ödenen ücret 1.750 sterlinden 2.285 sterline çıkarıldı. Kırmızı listede yer alan Hindistan, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri sarı listeye alındı. Gürcistan, Meksika, Reunion Adası ve Mayotte Adası ise sarı listeden kırmızı listeye alındı.

 Sarı listedeki ülkelerden gelenler...

Sarı listede olan Avusturya, Almanya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç ise yeşil listeye alındı. İngiltere'de koronavirüs yüzünden uygulanan kısıtlamalar 29 Mart'tan itibaren gevşetilmeye başladı. Ülkeler yeşil, sarı ve kırmızı kategorilere ayrıldı; her kategorideki ülke için farklı bir sistem uygulanıyor.

Yeşil listedeki ülkelerden gelenlere herhangi bir karantina zorunluluğu yok. Sarı listedeki ülkelerden gelenler 10 gün belirtecekleri adreste karantinada kalıyor. Ancak bu kural da temmuz ayında gevşetildi.

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