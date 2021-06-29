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Gündem

İngiltere'den flaş Türkiye açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 18:02:00 -
İngiltere'den flaş Türkiye açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, İngiltere'nin önemli bir müttefiki ve dostudur" dedi.

Raab, yaptığı paylaşımda, "Suriye'ye sınırsız insani erişime acilen ihtiyaç var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı 2533 yenilenmeli ve genişletilmelidir. Bunu bugün diğer küresel güvenlik konularının yanı sıra Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük. Libya'dan Afganistan'a ve Irak'a kadar Türkiye, İngiltere'nin önemli bir müttefiki ve dostudur" ifadelerini kullandı.

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