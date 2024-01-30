İngiltere'den "Filistin'i tanıyabiliriz" sinyali

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'dan iki devletli çözüme ilişkin yeni bir açıklama geldi. Diplomatik hamleler arasında Filistin devletini tanımanın da masada olduğunun sinyalini verdi.

Filistin halkına iki devletli çözüme doğru gidildiğinin gösterilmesi gerektiğini söyleyen Cameron, "Bunun gerçekleşmesi halinde, müttefiklerimizle birlikte, Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere Filistin devletinin tanınması konusuna bakacağız. Bu, bu süreci geri döndürülemez hale getirmeye yardımcı olan şeylerden biri olabilir" ifadelerini kullandı.

"SON 30 YIL İSRAİL İÇİN BAŞARISIZLIK HİKAYESİ"

Dışişleri Bakanı ayrıca İsrail'i Gazze'ye daha fazla insani yardım yapılmasına izin vermeye çağırdı ve hayati öneme sahip yardımların sınıra geri gönderilmesinin "gülünç" olduğunu söyledi.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre Cameron, son 30 yılın İsrail için bir başarısızlık hikayesi olduğunu, çünkü İsrail'in vatandaşlarının güvenliğini sağlamada başarısız olduğunu söyledi.Yalnızca bu başarısızlığın farkına varıldığında barış ve ilerlemenin sağlanabileceğini açıkladı.



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