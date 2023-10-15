İngiltere'deki Filistin'le dayanışma yürüyüşünde gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi

Londra polisi X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı yürüyüşün sorunsuz bir şekilde sona erdiğini kaydetti.

Yürüyüşün sona ermesiyle irili ufaklı bazı grupların Trafalgar Meydanı'nda toplandığı belirtilen açıklamada, "Gün içinde gerçekleştirilen 7 gözaltına ek olarak akşam da sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar gibi suçlar ve kamusal alanda havai fişek yakmaktan 8 kişi daha gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca 9 polis memurunun da küçük yaralanmalar nedeniyle tedavi edildiği belirtildi.

Londra Metropolitan Polisi, dünkü yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada eylem güzergahı dışında ve İsrail'in Londra Büyükelçiliği çevresinde yapılacak gösterilere müsaade edilmeyeceğini ve gözaltılar yapılabileceğini duyurmuştu.

Londra'daki BBC binası ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı arasındaki yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergah üzerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, İsrail Büyükelçiliği'nin bulunduğu Palace Green Caddesi'ni de trafiğe kapatmıştı.

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Polis, yürüyüşün sona ermesinin ardından bazı grupların Trafalgar Meydanı ve elçilik çevresine yürümesi üzerine bu noktalarda da güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Trafalgar Meydanı'ndaki gözaltılar sırasında polisle eylemciler arasında gerginlik yaşanmıştı.