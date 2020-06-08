  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

İngiltere'de yüzlerce yaşlı cesedi bulundu

İngiltere'de 700 yaşlı insanın evlerinde öldüğü, aralarında cesetleri çürümeye başlayanların dahi olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:38:00 -
İngiltere'de yüzlerce yaşlı cesedi bulundu

İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında çok sayıda yaşlının evlerinde tek başına öldüğü ve bazılarının cesetlerinin iki hafta sonra bulunduğu ortaya çıktı. Guardian gazetesinin haberine göre, mart, nisan ve mayıs aylarında 700 kişinin evlerinde öldüğü belirlendi. Evlerinde aileleriyle ya da tek başına yaşarken hayatlarını kaybeden bu kişilerden kaçının cesetlerinin sonradan bulunduğu bilinmiyor.

Fakat koronavirüs ölümlerini araştırmak için Pataloglar Birliği (Royal College of Pathalogists) bünyesinde oluşturulan komisyonunun başkanı Dr. Mike Osborn, çok sayıda bu tür vakayla karşılaştıklarını belirterek “Öldükleri bir-iki hafta sonra anlaşılan ve cesetleri çürümeye başlayan insanlar var” dedi. Dr. Osborn, çürüyen cesetlerde ölüm nedenini belirlemenin güç olduğunu ancak yine de bu kişilerin Kovid-19’dan öldüklerini tespit edebildiklerini söyledi.

"Kaygılarımızın haklı çıkması üzücü"

Bu kişilerinin öldüklerinin, yakınları, arkadaşları ya da komşularının şüphelenip haber vermesiyle ortaya çıktığı belirtiliyor. Yaşlılara yardım kuruluşu Age UK’in Başkanı Caroline Abrahams, “Başından beri yaşlı kişilerin virüs ya da başka nedenlerden evlerinde tek başına ölmüş olabileceklerinden endişe ediyorduk. Kaygılarımızın haklı çıkması son derece üzücü” dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Age UK’in 2019 raporuna göre 66 milyon nüfuslu İngiltere’de yaşı 65’in üzerinde olan kişilerin sayısı 12 milyon civarında. Bu kişilerden 5,4 milyonu 75, 1,6 milyonu da 85 yaşın üzerinde. Ülkede yaşı 90’ın üzerinde olan kişilerin sayısı 579 bin. Yaşı 100’ün üzerinde olan kişilerin sayısı ise 14 bin 430. Age UK’in projeksiyonlarına göre 2030’a kadar ülkedeki her beş kişiden biri 65 yaşın üzerinde olacak. İngiltere’de bakımevlerinde 400.000’den fazla kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı