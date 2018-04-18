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İngiltere'de yılın 11'i açıklandı! Yıldız oyuncu şaşırtmadı

İngiltere Premier Lig'in en iyi 11'i belli oldu. Liverpool'da forma giyen Mısırlı Müslüman oyuncu Muhammed Salah, listeye girmeyi başardı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 22:35
İngiltere'de yılın 11'i açıklandı! Yıldız oyuncu şaşırtmadı

PFA'dan yapılan açıklamaya göre sezonun bitimine 5 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'den 5, Tottenham'dan 3, Manchester United, Chelsea ve Liverpool'dan ise birer futbolcu, yılın takımına seçildi.

Kadroda şu oyuncular yer aldı:

 Kaleci: David de Gea (Manchester United)

Savunma: Kyle Walker, Nicolas Otamendi (Manchester City), Jan Vertonghen (Tottenham), Marcos Alonso (Chelsea)

Orta saha: David Silva, Kevin De Bruyne (Manchester City), Christian Eriksen (Tottenham) 

Forvet: Harry Kane (Tottenham), Muhammed Salah (Liverpool), Sergio Agüero (Manchester City)

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 22:35
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