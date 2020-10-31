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Aktüel İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 Kasım'dan itibaren başlayacak karantina ilan edildi.
Aktüel

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 Kasım'dan itibaren başlayacak karantina ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 22:13:23 -
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 Kasım'dan itibaren başlayacak karantina ilan edildi.
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