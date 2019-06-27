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İngiltere’de yabancı yatırımlar 6 yılın en düşük seviyesinde

Uluslararası Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yılın mart ayına kadarki 12 aylık dönemde ülkeye yapılan yabancı yatırım projelerinin yüzde 14 azalarak bin 782’ye gerilediği bildirildi

27 Haziran 2019 Perşembe 15:25
İngiltere’de yabancı yatırımlar 6 yılın en düşük seviyesinde
LONDRA (AA) – İngiltere’ye yapılan doğrudan yabancı yatırım projelerinin sayısı son 6 yılın en düşük seviyesini gördü.
İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu yılınmart ayına kadarki 12 aylık dönemde, ülkeye yapılan yabancı yatırımprojelerinin yüzde 14 azalarak bin 782’ye gerilediği belirtildi.
Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Ernst & Young Item ClubBaşekonomisti Archer Howard, “Son veriler yabancı şirketlerin İngiltere’deki yatırımları konusunda giderek daha temkinli olduğunugösteriyor. Bu proje iptalleri olmasa bile dikkate değer sayıda projenin ertelendiğini ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.
Haziran ayı başında Ernst & Young tarafından yayımlanan bir raporda İngiltere’nin hali hazırda toplam bin 54 proje ile Avrupa’nın halen yabancı yatırımlar açısından en cazip destinasyonu olduğu hatırlatılmıştı.
Konuya yönelik olarak İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ise, “Bakanlığımız İngiltere’nin açık ve liberal ekonomisi, dünya standartlarındaki yetenekleri ve iş dostu ortamı ile yatırım destinasyonu olarak konumunu desteklemeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:25
  1. dış yatırım
  2. İngiltere
  3. Londra
  4. proje
  5. yabancı yatırımlar

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