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İngiltere'de Türk Lirası kalmadı

İngiltere'nin önde gelen döviz şirketlerinden ICE, kasalarında TL kalmadığını açıkladı. Şirket, İngiliz turistlerden Türkiye'ye görülmemiş bir talep olduğunu belirtti.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:11
İngiltere'de Türk Lirası kalmadı

İngiliz sterlini Brexit görüşmeleri nedeniyle euro karşısında değer kaybederken TL karşısında yükselince, İngiliz turistlerin yaz tatili için Türkiye'ye ilgisi arttı. Bazı uzmanlara göre, TL'nin dolar ve euro karşısında değer kazanacağını gören alan yatırımcılar, sterlin yükselince satın aldıkları TL ile kâr etme yolunu seçti. Durum böyle olunca döviz üzerinden gelir elde eden ve internetten satış yapan birçok şirket, liraya yöneldi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre The Guardian gazetesi, ülkenin önde gelen döviz şirketlerinden ICE'nin kasasında dün itibarıyla TL kalmadığını duyurdu.

İNANILMAZ RAKAM!

Şirket, www.iceplc.com adresindeki internet sitesi üzerinden yapılan TL alımlarının geçen aya kıyasla yüzde 24 bin arttığını açıkladı.

ICE Genel Müdürü Louis Bridger "TL'ye görülmemiş bir talep" olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Stoklarımızı artırmak için tedarikçilerimiz ve Türkiye Merkez Bankası ile yakın çalışıyoruz. Fakat talep o kadar büyük ki, yarın sabaha kadar internet üzerinden TL satamayabiliriz."

The Guardian haberinde, "İngiliz döviz bürolarının büyük kısmında lira kalmadı ama Londra'daki Luton Havalimanı ve Doncaster Havalimanı'ndan hâlâ lira edinebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:11
  1. Brexit
  2. TL
  3. Türkiye

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  • BOKOMONOBOKOMONO1 sa önce
    DAHA DUR LIRALARI ALIP DOLARLARI SATMAYA YENI BASLADIK TRUMPF DENILEN KATIL SIYONISTLERIN KÖPEGI SANA DAMADIN OLACAK O HAIN BILE YARDIM EDEMEZ KÖPEK SIYONIST BEN NE DIYORUM TÜRKOLARIN CEBINDE DAHA COOK DOLAR VAR SEN LIRALARDASN HABER VER SAPIK SIYONIS SÖZDE AMERIKANIN BASKANI KÖPEK SIYONISLERE HIZMET EDIYOR SAPIK TRUMPF DENILEN BEYINSIZ.
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