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Aktüel İngiltere'de telefon kullanırken ölümlü kazalara sebep olan sürücülere ömür boyu hapis cezası geliyor
Aktüel

İngiltere'de telefon kullanırken ölümlü kazalara sebep olan sürücülere ömür boyu hapis cezası geliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:04:23 -
İngiltere'de telefon kullanırken ölümlü kazalara sebep olan sürücülere ömür boyu hapis cezası geliyor

LONDRA (AA) - İngiltere'de telefon kullanırken birisinin ölümüne neden olan sürücülere ömür boyu hapis cezası geliyor.

BBC News'in haberine göre, gelecek yılın başında, telefon kullandığı ya da hız yaptığı için ölüme neden olan sürücülere sert cezaların uygulanmasını içeren yasa tasarısı Parlamentoya sunulacak.

Yasa tasarısına göre, telefon kullandığı, aşırı hız yaptığı ya da hız yarışına girdiği için ölüme neden olan sürücüler, ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak.

Uyuşturucunun etkisiyle ölüme sebebiyet veren sürücülere de ömür boyu hapis cezası verilecek.

Ülkede mevcut yasalara göre bu suçları işleyenlere, 14 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor.

Tasarıya göre, dikkatsizlik nedeniyle başkalarının ciddi şekilde yaralanmasına neden olan sürücülere de hapis cezası verilecek.

Daha önce yasada böyle bir madde olmadığı için ülkede dikkatsiz sürücülere sadece para cezası uygulanıyor.

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