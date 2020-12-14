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Aktüel İngiltere'de sokakta yaşamını yitiren evsiz sayısı 2019'da son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Aktüel

İngiltere'de sokakta yaşamını yitiren evsiz sayısı 2019'da son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 19:41:57 -
İngiltere'de sokakta yaşamını yitiren evsiz sayısı 2019'da son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

LONDRA (AA) - İngiltere ve Galler'de sokakta yaşamını yitiren "evsiz" sayısının son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 2019'da İngiltere ve Galler'de sokakta ölen evsizlerin sayısı, yaşı, cinsiyeti ve ölümlerin en çok gerçekleştiği şehirlere ilişkin bilgilerin yer aldığı rapor yayımladı.

Raporda, 778 evsizin 2019'da sokakta hayatını kaybettiği ve bunun ONS'nin evsizlerin ölüm sayılarına ilişkin verileri yayımlamaya başladığı 2013'ten bu yana görülen en yüksek ölüm sayısı olduğu kaydedildi.

Son 7 yılda yaklaşık 4 bin 200 evsizin sokakta hayatını kaybettiği belirtilen raporda, bu sayının 2018'de 726, 2017'de 600, 2016'da 560 ve 2015'te 520 olduğu açıklandı.

Erkeklerin ortalama yaşam süresi 76, kadınların 81 olduğu ülkede, evsiz erkeklerin ortalama yaşam süresi 45,9, evsiz kadınların ise 43,4 olarak belirlendi.

Raporda, başkent Londra'nın en çok evsiz ölümünün görüldüğü şehir olduğu, ölümlerin yüzde 11'nin intihar, yüzde 38'nin ise uyuşturucu kullanımı nedeniyle gerçekleştiği ve ölenlerin yüzde 88'inin erkek olduğu belirtildi.


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