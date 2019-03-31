0553 313 94 23

İngiltere'de skandal gece! 4 kişi yaralandı

İngiltere'nin başkenti Londra’da 4 kişi, ayrı noktalarda bıçakla saldırıya uğrayarak yaralandı.Polis konuya ilişkin açıklama yaptı, bir kişinin gözaltına alındığını söyledi.

31 Mart 2019 Pazar 18:01
İngiltere'de skandal gece! 4 kişi yaralandı

Londra’nın kuzeyinde yer alan Edmonton bölgesinde, cumartesi gecesinden pazar gününün ilk ışıklarına kadar yaklaşık 8 saat içinde 4 kişi farklı noktalarda, yalnız başına yürüdükleri sırada sırtından bıçakla saldırıya uğradı.

Polis, kurbanların tamamının yalnız olduğu esnada saldırıya uğradığını; olaylarla ilgisi olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

4 kişi sırtından bıçaklandı

Polis, ilk saldırının yerel saat ile 19:00 civarında meydana geldiğini, 45 yaşında bir kadının Aberdeen yolu üzerinde yalnız yürüdüğü esnada arkasından bıçaklandığını ve durumunun kritik olduğunu duyurdu.

İkinci saldırı ise Pazar sabahı 03:55’te gerçekleşti. 23 yaşında bir genç, metro durağında bıçaklanmış olarak bulundu; üçüncü saldırı ilk saldırının yaşandığı bölgeye yakın bir noktada meydana geldi, kurbanın kimlik bilgileri henüz paylaşılmadı.

Son saldırının kurbanı ise 22 yaşındaki bir genç oldu. Walthamstow bölgesindeki Penrhyn Caddesi'nde gerçekleşen saldırıda bir genç sırtından bıçaklandı.

Yaralılar kısa sürede hastaneye kaldırırken; 3 kişinin durumunun stabil, 45 yaşındaki kadının durumunun ise kritik olduğu açıklandı.

Terör şüphesi yok

Polis, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken; yerel saat ile 15:00'te, saldırılarla ilgisi olduğu düşünülen bir şüphelinin gözaltına alındığını; saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü duyurdu.

Yaralanan kişilerin birbirleriyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığı; olayın bir terör saldırısı olmadığı da açıklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 18:01
  1. Walthamstow
  2. polis
  3. İngiltere

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'nin kazandığı belediyeler son dakika 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    1. CHP'nin kazandığı belediyeler son..
    2. Oy torbaları Batman Adliyesine..
    3. Mehmet Özhaseki: “Yavaş yavaş değil,..
    4. Mısır-Fransa ortak deniz tatbikatı..
    5. Şişli'den ilk sonuçlar geliyor! İşte..
    6. Özhaseki'nin oy kullandığı sandıktaki..
    7. Zarfı sandıktan çıkardı, attığı oy..
    8. Jandarmadan geniş güvenlik önlemi!..
    9. Sandıklar açılıyor! İşte Bursa'da son..
    10. CHP'den yerel seçim açıklaması
    11. THY Genel Müdürü Ekşi sayıyı açıkladı
    12. AK Parti’nin kazandığı belediyeler 31..
    13. Doğu'da Savcı Sayan farkı! Birçok..
    14. Saadet Partililer seçim sonuçlarını..
    15. Sandıklar açıldı! İşte Muş'ta son durum
    16. Jandarmadan terör örgütü PKK’ya büyük..
    17. İşte Gaziantep ve Van'dan gelen ilk..
    18. Tokat'ta muhtarlık seçimi kavgası: 3..
    19. Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda..
    20. Mersin’de oy verme işlemi sona erdi,..
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin