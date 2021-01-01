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Aktüel İngiltere'de sessiz ve kutlamasız yeni yıl
Aktüel

İngiltere'de sessiz ve kutlamasız yeni yıl

Yeniakit Publisher
2021-01-01 03:36:32 -
İngiltere'de sessiz ve kutlamasız yeni yıl

LONDRA (AA) - İngiltere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle yeni yıla kutlamasız girdi.

Virüsün daha hızlı yayılan türünün etkisiyle günlük vakaların 60 bin, can kayıplarının 1000'e yaklaştığı ülkede, herhangi bir toplu yeni yıl kutlaması yapılmadı.

Yasaklar nedeniyle barların kapalı olduğu ülkenin meydanları da boş kaldı.

Başkent Londra'da polisin sokaklara çıkan az sayıdaki kişiyi evlerine gitmeleri için uyardığı görüldü.

Farklı hane üyelerinin kapalı mekanda bir araya gelmesi yasaklandığı için ev partilerine de izin verilmedi.

Ancak saatler 24.00'ü gösterdiğinde havai fişekler gökyüzü aydınlatırken, dronlarla da değişik figürler oluşturuldu, Big Ben'in çanı çalındı.

Öte yandan yasağa rağmen yaklaşık 300 kişilik Kovid-19 önlemleri karşıtı bir grup, eğlence düzenlemek üzere London Eye adlı dönme dolabın önünde toplandı. Gruba müdahale eden polis, eğlence yapılmasına izin vermedi. Grup büyük ölçüde dağıldı.

Londra polisinden yapılan açıklamada, halkın büyük çoğunluğunun yasaklara uyduğu ancak az sayıda izinsiz parti düzenlendiği bildirildi.

Polislerin insanları evlerine gitmeleri için uyardığı kaydedilen açıklamada, sabaha kadar göreve devam edileceği ve izinsiz eğlencelere müdahalede bulunulacağı vurgulandı.

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