İngiltere'de polise intikam saldırısı! George Floyd eylemleri devam ediyor
Polis şiddeti tersine döndü. Irkçılık saldırılarının sıçradığı ülkelerden biri olan İngiltere'de dün bir grup kişi polisi darp etti. Polisi feci şekilde darp eden kişiler George Floyd'un intikamını aldıklarını dile getirip olay sırasında özçekim yaptılar.
ABD'de polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden George Floyd'un ardından başlayan gösteriler kısa sürede dünya çapında eylemlere dönüştü. Irkçılık karşıtı olarak başlayan gösterilerin sıçradığı İngiltere'de dün ilginç bir görüntü yaşandı. Polis şiddetinin protesto edildiği ülkede, bu kez polise şiddet olayı yaşandı.