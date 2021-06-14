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Dünya İngiltere'de normalleşme adımı 4 hafta ertelendi
Dünya

İngiltere'de normalleşme adımı 4 hafta ertelendi

İngiltere'de 21 Haziran'da uygulanması planlanan ve tüm Covid-19 sınırlandırmalarının kaldırılmasını amaçlayan gevşeme adımı, Hindistan varyantı vakaları nedeniyle 4 hafta ertelendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 23:06:00 -
İngiltere'de normalleşme adımı 4 hafta ertelendi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasına ilişkin baş tıp görevlisi Profesör Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile basın toplantısı düzenledi.

Kısıtlamaların kaldırılmasının 19 Temmuz'a ertelendiğini belirten Johnson, söz konusu kararının 5 Temmuz Pazartesi günü tekrar gözden geçirileceğini kaydetti.

Johnson, Covid-19 vakalarının haftada yaklaşık yüzde 64 oranında arttığını ve en kötü etkilenen bölgelerde ise her hafta ikiye katlandığını belirtti.

Söz konusu erteleme kararına göre, gece kulüpleri kapalı kalacak ve evden çalışabilen kişilerin ofise dönüşü teşvik edilmeyecek. 

 

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