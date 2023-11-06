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Dünya İngiltere'de mecliste Gazze istifası!
Dünya

İngiltere'de mecliste Gazze istifası!

Yeniakit Publisher
2023-11-06 16:37:00 - 2023-11-06 16:45:39
İngiltere'de mecliste Gazze istifası!

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrılarını reddetmesi nedeniyle 11 belediye meclisi üyesi partiden ayrılma kararı aldı.

İngiltere’de İşçi Partisi lideri Keir Starmer’ın İsrail’in saldırılarını desteklemesi ve Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapmayı reddetmesi, parti üyelerinin tepkisini çekti. Starmer’ın tutumu nedeniyle Burnley Belediyesi Meclisi Başkanı Afrasiab Anwar ve 10 belediye meclis üyesi İşçi Partisi’nden ayrılma kararı aldı. İşçi Partisi'nden ayrılmanın zor bir karar olduğunu belirten Anwar, "Seslerini çıkarmayan veya en azından ateşkes çağrısında bulunmayan bir partinin parçası olamayız. İşçi Partisi lideri dahil tüm dünya liderlerimiz barıştan bahsetmek yerine, çatışmalara insani ara verilmesinden bahsediyor. Bu tamamen saçmalık” dedi.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, İsrail’e uluslararası hukuka uyma ve çatışmalara “ara verilmesi” çağrısında bulunmuş, ancak ateşkes çağrısında bulunmayı reddetmişti. On yıldır parti üyesi olan Anwar ve birçok parti üyesi geçtiğimiz hafta Starmer’a istifası çağrısında bulunmuştu. İşçi Partisi’nden en az 330 meclis üyesi de Starmer'a Gazze'de ateşkesi desteklemeye çağırısı yapan bir mektubu imzalamıştı.

İşçi Partisi'nin önde gelen 16 üyesi ateşkes çağrısı yapmış ya da ateşkesi desteklediğini ifade etmişti. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İskoç İşçi Partisi lideri Anas Sarwar ve Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham gibi İşçi Partisi'nin üst düzey isimleri Starmer'ın açıklamalarına tepki göstermişti.

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