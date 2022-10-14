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Dünya İngiltere'de Maliye Bakanı görevden alındı!
Dünya

İngiltere'de Maliye Bakanı görevden alındı!

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Jeremy Hunt'ın İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 17:47:00 -
İngiltere'de Maliye Bakanı görevden alındı!

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Jeremy Hunt'ın İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı olduğu bildirildi.

Böylelikle, Jeremy Hunt, İngiltere'de 1 yılda göreve gelen dördüncü Maliye Bakanı oldu.

Hunt, daha önceki hükümetlerde, Dışişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve Kültür Bakanı olarak görev yapmıştı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss hükümetinde Maliye Bakanı olan Kwasi Kwarteng'in görevinden alındığı duyurulmuştu.

Böylelikle, 38 gün görevde kalan Kwarteng, "İngiltere'de 1970'ten bu yana en kısa süre görev yapan Maliye Bakanı" olmuştu. (İLKHA)

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